Киев, 14 июля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Расчёт буксируемого орудия «Нона-К» группировки войск «Запад» уничтожил с первого выстрела расчёт беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили 13 июля в Минобороны.

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В ведомстве отметили, что информацию о месте дислокации украинского расчёта передали разведывательные подразделения.

«В этот раз расчет буксируемого орудия «Нона-К» мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии уничтожил расчёт и точку взлёта БПЛА ВСУ с первого выстрела», — указано в сообщении.

Отмечалось, что российских военных от украинских боевиков отделяла всего одна лесопосадка. Разведка и корректировка огня велись с помощью беспилотника. После уничтожения вражеских объектов расчёт 120-мм орудия оперативно провёл маскировку и убыл в укрытие.

По словам командира орудия с позывным Макарыч, у ВСУ наблюдается нехватка снарядов, поэтому украинские бойцы переключились на работу FPV-дронами.

Он подчеркнул, что российские военные стабильно получают необходимые снаряды, при необходимости их подвозят даже во время боевой работы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й, 63-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах Петропавловки, Синьковки, Подлимана в Харьковской области, Новоселовского, Макеевки, Червоной Дибровы в ЛНР, Красного Лимана и Торского в ДНР.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, 14 автомобилей, гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании и другое вооружение.

За неделю с 6 по 12 июля совокупные потери ВСУ в зоне спецоперации на Украине составили в общей сложности на всех направлениях 14 тыс. бойцов. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанесла удары по позициям семи бригад ВСУ и отразила три контратаки штурмовиков. Украинская сторона потеряла до 3440 военных, пять танков, 14 бронемашин, в том числе два БТР М113, 47 автомобилей, 32 орудия и 14 полевых складов с боеприпасами.