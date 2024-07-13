Мехико, 14 июля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Стрельбу во время выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Батлере, штат Пенсильвания, осудил лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем блоге в соцсети Х (ранее Twitter).

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Что бы то ни было, мы осуждаем инцидент с бывшим президентом Дональдом Трампом. Насилие иррационально и бесчеловечно», — подчеркнул президент Мексики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп вынужденно прервал своё выступление на митинге сторонников из-за звуков стрельбы. На видеозаписи видно, как политика уводят сотрудники Секретной службы США, у него окровавлено ухо.

Как сообщили СМИ, подозреваемого в стрельбе в экс-президента США Трампа нейтрализовали сотрудники Секретной службы США. В настоящее время сотрудники Секретной службы выясняют обстоятельства стрельбы на митинге сторонников Трампа.

Главу Белого дома Джозефа Байдена проинформировали о произошедшем с его политическим оппонентом-республиканцем.