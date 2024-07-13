Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Подозреваемый в стрельбе в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Батлере, в американском штате Пенсильвания, убит. Об этом 13 июля сообщает телекомпания CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что подозреваемого нейтрализовали сотрудники Секретной службы США. В настоящее время сотрудники Секретной службы выясняют обстоятельства стрельбы на митинге сторонников Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во время выступления экс-американского лидера Трампа на митинге сторонников в Пенсильвании раздалась стрельба. Политик немедленно прервал речь и покинул площадку. На видеозаписи с места события видно, как политика под руки уводит охрана, он держится за ухо.

В настоящее время Трамп проходит медицинский осмотр. Представитель политика рассказал, что с экс-президентом США «всё в порядке».

Главу Белого дома Джозефа Байдена проинформировали о произошедшем с его политическим оппонентом-республиканцем.