Волгоград, 13 июля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. После взрыва на насосной станции в Волгограде найдено тело ещё одного рабочего, таким образом число погибших возросло до четырёх. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

ГУ МЧС России по Волгоградской области

«Найдено тело ещё одного рабочего», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело. По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Как передавало ИА Регнум, взрыв газа на насосной станции в Волгограде произошёл 6 июля. При этом обрушились железнодорожные перекрытия. В момент взрыва на станции находились восемь человек.

Первоначально сообщалось о двух погибших и трёх пострадавших. Позднее было найдено тело третьего рабочего.