Число погибших при взрыве 6 июля в Волгограде возросло до четырёх
Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде возросло до четырёх
Волгоград, 13 июля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. После взрыва на насосной станции в Волгограде найдено тело ещё одного рабочего, таким образом число погибших возросло до четырёх. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
«Найдено тело ещё одного рабочего», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело. По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Как передавало ИА Регнум, взрыв газа на насосной станции в Волгограде произошёл 6 июля. При этом обрушились железнодорожные перекрытия. В момент взрыва на станции находились восемь человек.
Первоначально сообщалось о двух погибших и трёх пострадавших. Позднее было найдено тело третьего рабочего.