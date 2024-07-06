Вологда, 6 июля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Два человека погибли при взрыве насосной станции в Волгограде, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Волгоградской области.

РИА Новости

«На канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения», расположенной на улице Изобильной в городе Волгограде, произошёл хлопок с последующим обрушением части кровли здания. В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается», — сообщили в СК.

Отмечается, что по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).

По предварительной информации, причиной взрыва стали нарушения сварочных работ при производстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее МЧС сообщило, обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда произошло в результате «хлопка газопаровоздушной смеси».

Отмечалось, что во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушения несущих конструкций пострадали три человека.

15 мая после взрыва газа в двухэтажном доме в городе Боровичи (Новгородская область) частично обрушилась кровля дома, два человека пострадали. Инцидент произошёл в семиквартирном жилом доме на улице Советской. На втором этаже вспыхнул пожар площадью 20 кв. м, его потушили в течение часа.