Волгоград, 11 июля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде увеличилось до трёх, сообщили 11 июля в коммунальной компании «Концессии водоснабжения».

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Отмечается, что спасатели ночью обнаружили при откачке воды тело работника станции.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа на насосной станции в Волгограде произошёл 6 июля. При этом обрушились железнодорожные перекрытия. На момент взрыва на станции находились восемь человек.

Сообщалось о двух погибших и трёх пострадавших. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). По предварительной версии, причиной ЧП стали нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.