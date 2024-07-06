Волгоград, 6 июля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Волгограде на насосной станции произошёл взрыв газа, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС.

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«Поступила информация, что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушении несущих конструкций пострадали три человека.

Версия о внешнем воздействии на станцию исключена, добавили в компании.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая после взрыва газа в двухэтажном доме в городе Боровичи (Новгородская область) частично обрушилась кровля дома, два человека пострадали. Инцидент произошёл в семиквартирном жилом доме на улице Советской. На втором этаже вспыхнул пожар площадью 20 кв. м, его потушили в течение часа.

13 мая в Ростовской области в результате взрыва газа произошло разрушение частного жилого дома в посёлке Лиховском. В результате пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами. Кинологи не обнаружили признаков взрывчатых веществ на месте взрыва.