Москва, 13 июля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Российский борец Шамиль Мамедов отказался от приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Париже в нейтральном статусе, сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Владимир Астапкович/РИА Новости Шамиль Мамедов (справа)

«Шамиль Мамедов получил травму несколько дней назад. Именно из‑за неё он не сможет принять участие в Олимпиаде», — процитировал заявление ФСБР телеканал «Матч ТВ».

В федерации отметили, что у спортсмена случился рецидив травмы колена, полученной год назад.

Мамедов выступает в весовой категории до 65 кг.

Олимпиада в этом году состоится в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня МОК опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. В соревнованиях по борьбе разрешили участвовать Начыну Монгушу, Шамилю Мамедову, Арслану Багаеву, Абдулле Курбанову, Наталье Малышевой, Веронике Чумиковой, Алине Касабиевой и Елизавете Петляковой. В их числе также два представителя греко‑римской борьбы: Алан Остаев и Магомед Муртазалиев.

6 июля стало известно, что российские борцы отказались от выступления на Олимпийских играх. Мамедов стал единственным, кто принял приглашение к участию в соревнованиях.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать на состязаниях без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.