Москва, 6 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Российские борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от выступления на Олимпийских играх в Париже, сообщила 6 июля пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

EPA / ТАСС

Уточняется, что исполком федерации провёл расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по борьбе и со спортсменами, которые получили приглашения на Олимпийские игры, на котором было принято единогласное решение отказаться от участия в Играх в Париже.

В федерации отметили, что в середине июня на ресурсах Международного олимпийского комитета был опубликован список допущенных атлетов, среди которых только 10 российских борцов, шесть из которых — далеко не лидеры сборной России. При этом уточняется, что российские борцы в условиях санкционного давления, необоснованных ограничений, при тотальных и жесточайших проверках сумели завоевать 16 олимпийских лицензий из 18 возможных.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды, мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства нашей команды», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня МОК опубликовал список первых 14 российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. К соревнованиям по велоспорту на шоссе допустили Тамару Дронову, Алёну Иванченко и Александра Власова, к прыжкам на батуте — Анжелу Бладцеву.

В соревнованиях по борьбе разрешили участвовать Начыну Монгушу, Шамилю Мамедову, Арслану Багаеву, Абдулле Курбанову, Наталье Малышевой, Веронике Чумиковой, Алине Касабиевой и Елизавете Петляковой. В их числе также два представителя греко‑римской борьбы: Алан Остаев и Магомед Муртазалиев.

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили 27 июня уточнил, что на данный момент не имеет допуска к Олимпийским играм в Париже.

Олимпиада в этом году пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.