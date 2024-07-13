Вашингтон, 13 июля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что Украина не должна вступать в альянс. Об этом 13 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Виктор Орбан

По словам последних, Орбан заявил об этом в ходе пленарного заседания в присутствии главы киевского режима Владимира Зеленского, также отказавшись присоединяться к обещаниям о военной поддержке Киева со стороны альянса.

Отмечается, что это вызвало негативную реакцию у ряда других лидеров стран — участниц НАТО, некоторые из которых парировали это заявление.

При этом, по словам авторов публикации, реакция на слова главы правительства Венгрии была быстрой, но в основном риторической. Так, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал эти слова Орбана «уничтожившими доверие» к шестимесячному пребыванию Венгрии у руля ЕС, а премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сравнил их с похищением Будапештом председательства в ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 июля пресс-служба НАТО обнародовала совместную декларацию участников саммита альянса в Вашингтоне, в которой в том числе содержится тезис о «необратимом пути» вступления Украины в блок. Вместе с тем, в ней отмечается, что сейчас НАТО не готово прямо пригласить Киев и в том числе из-за отсутствия согласия среди государств блока в этом вопросе.

Страны НАТО 12 июля подтвердили, что Украине направят приглашение о вступлении в альянс, когда союзники сойдутся в едином мнении и когда Киев выполнит поставленные условия. При этом государства блока заявили, что будут оказывать Киеву поддержку в проведении необходимых экономических реформ, изменений в сфере безопасности и противодействии коррупции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что планы НАТО по вступлению Украины в блок связаны с желанием нанести поражение России. Он уточнил, что альянс принял решение создать логистические хабы в причерноморских городах и открыть дополнительные точки в Европе, добавив, что военная инфраструктура НАТО становится всё ближе к границам РФ.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из обязательных условий для начала переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта.