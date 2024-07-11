Вашингтон, 12 июля, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса подтвердили, что приглашение о вступлении в НАТО будет направлено Украине, когда союзники сойдутся в едином мнении и когда Киев выполнит поставленные условия. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам заседания Совета НАТО — Украина, прошедшего в рамках саммита альянса в Вашингтоне.

ИА Регнум Украина, НАТО

«Страны НАТО вновь подтверждают, что будут в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда страны — члены НАТО придут к согласию, и когда будут соблюдены условия», — говорится в документе.

Отмечается, что страны Североатлантического альянса продолжат оказывать Киеву поддержку в проведении необходимых экономических реформ, изменений в сфере безопасности и противодействии коррупции.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Совета Украина — НАТО заявил, что 20 из 32 стран — членов альянса подписали с Киевом двусторонние соглашения о безопасности.

10 июля участники саммита НАТО в Вашингтоне представили совместную декларацию, в которую включили тезис о «необратимости» вступления Украины в альянс. В документе также подчёркивалось, что на данный момент НАТО не готов направить Украине прямое приглашение, в том числе по причине отсутствия полного согласия среди стран — членов блока.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел подчеркнул, что официальный отказ Украины от членства в НАТО является одним из обязательных условий, при выполнении которых станет возможным проведение переговоров о мирном урегулировании конфликта.