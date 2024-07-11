Москва, 11 июля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Желание нанести поражение России стало причиной, по которой НАТО планирует принять в свой состав Украину, заявил 11 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Река/ТАСС

«Очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей — подавление России, нанесение России стратегического поражения», — заявил спикер Кремля.

Он отметил, что НАТО решило создать логистические хабы в причерноморских городах, открыть дополнительные точки в Европе. Фактически военная инфраструктура альянса становится всё ближе к границам России, подчеркнул Песков.

По его словам, расширение альянса на территорию Украины несёт недопустимую угрозу для безопасности России. От страны потребуются продуманные и эффективные меры по сдерживанию НАТО, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля стало известно, что совместная декларация участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит тезис о «необратимости» вступления Украины в Североатлантический альянс. При этом отмечается, что на данный момент альянс не готов направить Украине прямое приглашение, в том числе по причине отсутствия полного согласия среди стран — членов НАТО.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал официальный отказ Украины от членства в НАТО одним из обязательных условий, при выполнении которых станет возможным проведение переговоров о мирном урегулировании конфликта.