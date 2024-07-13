Мелитополь, 13 июля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Российские военные водрузили государственный флаг России над зданием администрации села Урожайное на запорожском участке фронта. Об этом 13 июля сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном», — привело его слова «РИА Новости».

Рогов уточнил, что в данный момент российские военные продвигаются в северной части населённого пункта, в которой происходят главные боестолкновения.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России освободила населённый пункт Восход в ДНР. Российские войска также нанесли удары по позициям украинских боевиков у Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР, а также отразили пять контратак ВСУ.

В Минобороны 9 июля сообщили об освобождении населённого пункта Яснобродовка в ДНР. Российские войска также улучшили тактическое положение, добавили в ведомстве.

Конашенков 7 июля рассказал, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Чигари на территории ДНР. Войска российской группировки «Центр» также за сутки улучшили своё тактическое положение, уточнил он.

В военном ведомстве 6 июля сообщили об освобождении села Сокол в ДНР. Уточнялось, что также российские военные нанесли удары по позициям украинской армии у села Волчье, посёлков Острое и Восход, а также у городов Селидово и Дзержинск (украинское название Торецк).