Москва, 6 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Сокол в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России за неделю с 29 июня по 5 июля освободили четыре населённых пункта в ДНР, а также район Новый в городе Часов Яр. Подразделения группировки войск «Центр» освободили в ДНР три населённых пункта: Шумы, Новоалександровку и Новопокровское. Посёлок Спорное и район Новый города Часов Яр освободили подразделения группировки «Южная».

Кроме того, село Степовая Новосёловка в Харьковской области освобождено группировкой «Запад».

Освобождение Новопокровского и Степовой Новосёловки позволит российским военным улучшить положение на фронте, отметил военный корреспондент Александр Коц. Он пояснил, что группировка «Запад» сможет улучшить тактическое положение и приблизиться к Купянску, а также отодвинуть фронт от Донецка и выровнять его по линии с Яснобродовкой и Нетайловым.