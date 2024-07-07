Москва, 7 июля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Чигари в ДНР, сообщил 7 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — заявил Конашенков.

Чигари — один из двух районов посёлка Южное (Пивденное) в Артёмовском районе ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подразделения группировки ВС России «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Сокол. Об этом Минобороны информировало 6 июля. За неделю с 29 июня по 5 июля российские военные освободили пять населённых пунктов: Шумы, Новоалександровку, Новопокровское и Спорное, а также район Новый города Часов Яр в ДНР. В Харьковской области было освобождено село Степовая Новосёловка.

Освобождение Новопокровского и Степовой Новосёловки позволит российским военным улучшить положение на фронте, отметил военный корреспондент Александр Коц. Он пояснил, что группировка «Запад» сможет улучшить тактическое положение и приблизиться к Купянску, а также отодвинуть фронт от Донецка и выровнять его по линии с Яснобродовкой и Нетайловым.