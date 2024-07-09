Москва, 9 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России освободили от украинских боевиков населённый пункт Яснобродовка на территории ДНР. Об этом 9 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные нанесли удары по позициям нескольких подразделений ВСУ у Красноармейска, Миролюбовки, Тимофеевки, Водяного Второго и Торецка в ДНР, а также отразили пять попыток контратак украинских боевиков.

В результате этого ВСУ за сутки потеряли более 420 бойцов, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира», добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Конашенков рассказал, что армия России освободила населённый пункт Чигари в ДНР. Он уточнил, что войска группировки «Центр» в ходе активных действий за сутки улучшили своё тактическое положение.

В Минобороны 6 июля сообщили об освобождении села Сокол на территории ДНР. Отмечалось, что российские войска также нанесли удары по позициям украинских боевиков у села Волчье, посёлков Острое и Восход, а также у городов Селидово и Дзержинск (украинское название Торецк), и отразили пять контратак ВСУ.

Конашенков 5 июля рассказал, что российская армия за неделю освободила четыре населённых пункта в ДНР, а также район Новый в городе Часове Яре. Также от ВСУ освободили село Степовая Новосёловка в Харьковской области, добавил он.