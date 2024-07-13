Лондон, 13 июля, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне поедет в Великобританию и там намерен выступить перед союзниками в Бленхейском дворце. Об этом вечером 12 июля сообщило британское издание The Guardian.

Stefan Rousseau/Global Look Press

«Ожидается, что на следующей неделе Владимир Зеленский отправится в Великобританию, чтобы выступить в Бленхеймском дворце перед европейскими лидерами, которые собираются обсудить Украину и европейскую безопасность», — говорится в публикации.

Уточняется, что премьер-министр Британии Кир Стармер хочет воспользоваться этой встречей для укрепления отношений со странами Евросоюза, для чего намерен встретиться с несколькими европейскими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

Как рассказал изданию источник, глава киевского режима также намеревается впервые приехать в Ирландию и в ходе этого визита встретиться с ирландским премьер-министром Саймоном Харрисом.

Как напомнили авторы статьи, Ирландия с начала украинского конфликта придерживается военного нейтралитета, из-за чего поставляет Киеву исключительно нелетальную помощь, включая средства разминирования.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал ABC News 9 июля написал, что Зеленский на саммите НАТО оказался в роли просящей «подружки невесты». По словам авторов публикации, главе киевского режима дали такое прозвище за то, что он постоянно чего-нибудь просит.

Сам Зеленский остался недоволен тем, как западные СМИ освещали саммит НАТО, так как, по его мнению, они больше внимания уделяли предвыборной гонке в США. А агентство Bloomberg написало, что глава киевского режима и его окружение разочарованы тем, что НАТО по итогам саммита не пригласит Украину в альянс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 июля заявил, что НАТО хочет вступления Украины в альянс из-за желания нанести поражение России. Он подчеркнул, что расширение блока на территорию Украины несёт недопустимую угрозу для безопасности РФ.