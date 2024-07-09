Вашингтон, 10 июля, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение разочарованы тем, что Североатлантический альянс по итогам саммита в Вашингтоне не направит Украине официальное приглашение. Об этом 9 июля сообщило агентство Bloomberg.

ИА Регнум Украина, НАТО

«Страны — члены альянса на этой неделе пытаются добиться прогресса в вопросе будущего Украины и НАТО… Но, по всей видимости, речь идёт только об ещё обещаниях», — говорится в сообщении.

По информации источника, администрация президента Соединённых Штатов рассчитывает преподнести саммит НАТО в Вашингтоне как успех Джо Байдена и показатель того, что ему удалось наладить отношения с союзниками за время президентства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в черновом варианте совместного коммюнике НАТО, которое будет опубликовано по итогам саммита в Вашингтоне, альянс намерен назвать «необратимым» путь Киева к вступлению в НАТО. Отмечалось, что таким образом альянс намерен продемонстрировать союзную поддержку Украины.

Как передавало ИА Регнум, директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что в НАТО нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс. При этом он сослался на опыт Швеции и Финляндии, которые для вступления в альянс на протяжении нескольких лет проводили серьёзные реформы.

Как отмечало американское издание The New York Times, подобные меры альянс, неоднократно отвергавший возможность вступления Украины в НАТО на данный момент, намерен предложить Киеву, чтобы успокоить Зеленского.

В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что украинские власти, в частности, должны вывести войска с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.