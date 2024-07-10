Вашингтон, 10 июля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что кампания по выборам президента США затмила в СМИ саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне. Он пожаловался на это 10 июля в соцсети Х.

TASS /AP Photo/Jose Luis Magana Владимир Зеленский

«Юбилейный саммит НАТО, который должен стать топ-событием, не выглядит сильным в СМИ по сравнению с тем, что ожидается в ноябре (президентские выборы в США. — Прим. ред.)», — написал Зеленский.

Глава киевского режима также посетовал на то, что, как ему кажется, люди не замечают вступления в альянс Швеции и Финляндии, которое он считает историческим событием.

По утверждению Зеленского, «теперь все ждут ноября».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима 3 июля призвал экс-президента США Дональда Трампа представить план быстрого окончания украинского конфликта. По утверждению Зеленского, ему якобы нужно знать, какие риски для государственности Украины несёт в себе этот план.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 30 июня написал, что дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и Трампом вызвали переполох в офисе главы киевского режима. Он уточнил, что теперь Зеленскому нужно понять, что делать дальше, потому что в случае победы экс-главы Белого дома на выборах президента США он может стать проблемой и для Трампа, и для Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля заявил, что российская сторона собирается максимально внимательно следить за начавшимся саммитом НАТО в Вашингтоне, потому что альянс считает Россию врагом и открыто декларировал цель нанести ей стратегическое поражение. Он добавил, что блок является непосредственным участником украинского конфликта.