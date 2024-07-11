Вашингтон, 11 июля, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Требующий поддержки со стороны США глава киевского режима Владимир Зеленский оказался на саммите НАТО в Вашингтоне в роли просящей «подружки невесты». Об этом говорится в опубликованном 9 июля материале американского телеканала ABC News.

Jose Luis Magana/AP/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

Автору материала таким образом прокомментировали выступление главы киевского режима на саммите, в котором Зеленский потребовал принять меры и «дать отпор» президенту России Владимиру Путину до выборов президента США в ноябре.

«Зеленский, которого в Вашингтоне почитали как борца за демократию после начала СВО в 2022 году и который в прошлом году был вынужден просить помощи у американских законодателей, теперь снова появился в столице США в качестве подружки невесты», — говорится в публикации.

По словам журналистов, глава киевского режима получил такое прозвище из-за того, что постоянно просит помощи. Так, Зеленский просил у США денежные средства, оружие, принять закон о дополнительной помощи и т.п., добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 9 июля написало, что Зеленский и его окружение разочарованы тем, что НАТО по итогам саммита в Вашингтоне не направит Украине официальное приглашение. Отмечалось, что Киев вновь получит только обещания по этому вопросу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 июля резко ответил на постоянные жалобы Зеленского о нехватке военной помощи. По его словам, западные страны в достаточной мере оказывает поддержку Украине.