Москва, 13 июля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неоднократно предлагали Североатлантическому альянсу начать диалог о выстраивании новой системы безопасности, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Неоднократно с российской стороны и со стороны ОДКБ были предложения НАТО начать диалог на предмет нахождения точек соприкосновения по выстраиванию системы безопасности, включая ключевой принцип — чтобы мы не обеспечивали свою безопасность за счет безопасности других», — сказал дипломат, слова которого приводит телеканал РЕН ТВ.

Он уточнил, что НАТО не стало рассматривать эту инициативу. Васильев также отметил, что Россия и ОДКБ сейчас наблюдают за тем, как указанный альянс переходит из Североатлантической зоны в пространство Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, по словам постпреда, Организация Договора о коллективной безопасности фиксирует стремления западных стран раскачать ситуацию на Кавказе и в Иране. Дипломат добавил, что возможная дестабилизация обстановки в этом регионе станет одной из реальных угроз безопасности для всех государств ОДКБ.

Членами этой организации являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В феврале Армения объявила о заморозке своего членства в ОДКБ.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин отметил, что у ОДКБ не получается наладить взаимодействие с Североатлантическим альянсом. Вместе с тем замглавы ведомства уточнил, что многие южные и восточные партнёры подают сигналы о готовности сотрудничать с Организацией Договора о коллективной безопасности.

6 июня 2024 года секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что НАТО в рамках военных учений отрабатывает в том числе вторжение на территории стран ОДКБ. Он добавил, что военное присутствие альянса наращивается на северных и западных рубежах территории, контролируемой Организацией Договора о коллективной безопасности.

30 июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко проинформировал, что НАТО стянуло к границе республики со странами ЕС десять батальонных групп. Их общая численность составляет приблизительно 20 тысяч военнослужащих.