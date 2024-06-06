Астана, 6 июня, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) в рамках военных учений отрабатывает, в том числе, вторжение на территории стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в Алма-Ате на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Staff Sgt. Oscar Gollaz/Global Look Press

«На северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса, размещаются новые системы вооружений. Растёт число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается, в том числе, вторжение на территорию стран ОДКБ», — отметил секретарь Совбеза РФ.

Вместе с тем Шойгу добавил, что продолжающиеся попытки Запада обеспечить Украину военной и финансовой поддержкой для нанесения России стратегического поражения провалились.

«Усилиями западных государств на Украину перебрасываются наемники и боевики международных террористических организаций. С их согласия, а зачастую и при их непосредственном участии осуществляются систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов», — подчеркнул он.

Кроме того, Шойгу указал на то, что агрессия западных стран продиктована крахом их гегемонии в мире, а на смену системы, выстроенной Западом на эксплуатации народов и целых континентов, приходит многополярный мир, который не предполагает отказ от национальных интересов, идентичности и суверенитета.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что учения НАТО, начавшиеся 26 апреля в Финляндии в непосредственной близости от границы с Россией, носят провокационный характер. Она заявила, что военный блок отрабатывает боевые действия на финской территории в рамках ведущейся против России гибридной войны, а недавно вступившая в НАТО Финляндия стремится поскорее вступить в эту авантюру.

В свою очередь президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на государства данного военного блока. Глава МИД подчеркнул, что именно Запад делает противника из России.

В феврале Путин заявил, что Запад пытается прибегать к агрессивным практикам колониализма, которые должны были остаться позорной страницей прошлого. Глава государства подчеркнул, что таким образом западные страны пытаются сохранить своё господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, а также навязать чужие ценности и культурные традиции.

Российский лидер добавил, что такая политика Запада оказалась одним из главных дестабилизирующих факторов в международных отношениях и барьером на пути развития всего человечества.