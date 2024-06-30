Минск, 30 июня, 2024, 23:43 — ИА Регнум. У границы Белоруссии со странами Европейского союза расположились десять батальонных групп Североатлантического альянса общей численностью порядка 20 тысяч человек. Об этом 30 июня в эфире телеканала ОНТ сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил республики Павел Муравейко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня вблизи наших границ расположено десять батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 тысяч человек. Из них шесть — американские», — указал Муравейко.

По его словам, расположение контингента Североатлантического альянса у границ Белоруссии является раздражителем для белорусских военных.

Начальник Генштаба ВС Белоруссии также подчеркнул, что белорусская сторона делает всё возможное, чтобы не допустить эскалации напряжённости, несмотря на провокации со стороны НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее Павел Муравейко сообщил, что на границе Белоруссии с Украиной сложилась непростая обстановка. В частности, он указал на возросшую активность украинской беспилотное авиации, минирование и наращивание инженерных заграждений вдоль госграницы со стороны Украины и размещение на границе с Белоруссией большого количества личного состава ВСУ. Так, украинское командование стянуло в Овруч в Житомирской области подразделения специального назначения 1-й президентской бригады.

30 июня начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии Андрей Северинчик сообщил, что ВСУ сосредоточили на границе с Белоруссией подразделения с дальнобойными беспилотными летательными аппаратами, в том числе с дронами, способными наносить удары в глубину республики. Он подчеркнул, что ВСУ концентрируют у границы силы ПВО, не смотря на нехватку средств противовоздушной обороны на других направлениях.