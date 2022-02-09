Москва, 9 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Многие южные и восточные партнёры подают сигналы о том, что готовы сотрудничать с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 9 февраля заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

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«Поэтому востребованность ОДКБ, мне кажется, она не только у нас самих, членов ОДКБ. Востребованность ОДКБ должна быть на мировой арене в более широком смысле», — подчеркнул на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» Панкин.

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Представитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что организация уже наладила контакты в сфере безопасности с рядом международных структур, включая ООН. При этом наладить взаимодействие с Североатлантическим альянсом у ОДКБ не получается.

«Странно, что такая организация как НАТО не признает ОДКБ как если не равную себе, то как значимого игрока в сфере безопасности, и считает, что ОДКБ — это российская организация, в которой остальные просто существуют», — отмечает дипломат.

Панкин уверен, что западным партнёрам стоит подумать о том, что «это не игрушка, а реальная организация, военно-политическая, оборонительная, многопрофильная, следящая за происходящим, улавливающая изменения».

Замглавы МИД указал на то, что ОДКБ не причисляет к зоне своей ответственности Ближний Восток, Дальний Восток, Запад или Север.

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«Зона ответственности — это собственное пространство ОДКБ, в то время как зона ответственности НАТО и союзников НАТО глобальная. Вот это разница», — отметил Панкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что наращивание военного присутствия НАТО около западных границ стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности является угрозой для всей организации.