Вашингтон, 13 июля, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Очередное оскорбительное высказывание допустил президент США Джозеф Байден в адрес российского лидера Владимира Путина, а также в адрес своего политического оппонента Дональда Трампа 12 июля на митинге сторонников в штате Мичиган. Трансляцию вели центральные американские телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Путин

Байден в своей речи начал рассуждать о реакции Трампа на проведение Россией спецоперации на Украине.

«Послушайте, это смертельно серьезно. Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно», — такое утверждение сделал глава Белого дома, после чего назвал своего оппонента-республиканца «собачонкой Путина».

Также Байден добавил, что все вокруг предпочитают говорить о том, как он перепутал имена, но забыли, что Трамп однажды назвал свою соперницу в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев Никки Хейли именем Нэнси Пелоси, экс-спикера палаты представителей Конгресса США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Байден 11 июля в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне допустил очередное оскорбительное высказывание в адрес Путина. Американский лидер назвал президента России «кровожадным безумцем» и обвинил главу российского государства в возвращении к жизни старейших, глубочайших страхов Европы.

Глава Белого дома время от времени позволяет себе делать нелицеприятные и оскорбительные выпады в адрес российского лидера. 25 мая во время выступления перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте он назвал российского лидера «жестоким тираном».

В конце марта Байден сравнил Путина с «мясником», когда говорил о необходимости привлечь дополнительные средства и обеспечить помощь Украине. Он также называл российского лидера «чистейшим бандитом». Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья, напомнив детскую шутку: «Кто так обзывается, тот сам так называется». Путин уточнил, что в этих словах есть глубокий смысл, так как люди в другом человеке видят свои собственные качества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 июля назвал абсолютно неприемлемыми неуважительные высказывания президента США Байдена в адрес российского лидера Путина и подчеркнул, что подобные выпады никак не красят президента США.