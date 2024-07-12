Вашингтон, 12 июля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Очередное оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина допустил американский лидер Джозеф Байден 11 июля в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашигтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина и Джо Байдена

«Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование, и Путин вторгся на Украину. Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец», — заявил Байден.

Глава Белого дома время от времени позволяет себе делать нелицеприятные и оскорбительные выпады в адрес российского лидера. Сам Путин ещё в марте 2021 года в ответ на очередное подобное заявление отреагировал шуточной фразой «кто как обзывается, тот так и называется». Президент уточнил, что в этих словах есть глубокий смысл, так как люди в другом человеке видят свои собственные качества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова американского лидера Байдена о Путине позором для самого американского лидера. Песков пояснил, что российский лидер «не реагирует на такое хамство», а заявления президента США вредят его же собственной репутации.