Штат Нью-Йорк, США, 25 мая, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина, назвав его «жестоким тираном».

Иван Шилов ИА REGNUM

«На Украине нет американских солдат, и я твердо настроен на то, чтобы так и продолжалось. Но мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать её. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем [отступить], и мы не отступим», — заявил 25 мая Байден во время выступления перед выпускниками военной академии США в Вест-Пойнте.

По его словам, Путин якобы уверен в расколе НАТО. Также Байден напомнил о своей встрече с российским лидером в Женеве в 2021 году. Тогда глава Белого дома сказал Путину, что если он хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта в ходе выступления в штате Северная Каролина Байден упоминал о возможности привлечения дополнительных средств, повышая налоги для миллиардеров в США. Тогда он призывал «обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина».

Байден также называл Путина «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». Президент России в ответ пожелал Байдену здоровья, напомнив детскую шутку: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

Неоднократные недипломатичные выражения Байдена в адрес российского президента оскорбляют только сами Соединённые Штаты. Путин до уровня американского коллеги опускаться не станет, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Кроме того, Байден регулярно допускает всяческие ляпы, которые говорят о его умственных способностях. Представитель Кремля отмечал, что разного рода оскорбления в адрес коллег не украшают главу государства.