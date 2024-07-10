Москва, 10 июля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в зоне проведения специальной военной операции три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK, а также склады хранения безэкипажных катеров ВСУ. Об этом 10 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены радиолокационная станция обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK производства США», — сказал он.

Генерал добавил, что Вооружённые силы России поразили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и радар Giraffe, а также поразили авиатехнику ВСУ на аэродроме базирования.

9 июля Конашенков проинформировал, что российская армия нанесла удар по комплексам РСЗО HIMARS, готовившим атаку на Крым. В результате были уничтожены четыре пусковые установки, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.