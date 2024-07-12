Москва, 12 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Неизвестные облили красной краской вход на территорию посольства Чехии в Москве. Инцидент произошёл 12 июля.

Кадр из видео

Вандалы испачкали ограду с табличкой прямо под флагами Чехии и ЕС у входа в здание и турникет.

Рабочие устраняют последствия. Также на место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая правительство Чехии официально отозвало посла республики в России Витезслава Пивоньку. После его отъезда посольство Чехии фактически возглавил временный поверенный в делах страны Ян Ондржейка.

Полиция Литвы 9 апреля задержала подозреваемого, бросавшего коктейли Молотова в здание российского посольства в Вильнюсе. Всего было два эпизода — в ночь на 7 апреля и в ночь на 8 апреля. Следователи объединили их в одно дело, поскольку они касались одного здания. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее полиция Литвы сообщила, что неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе и повредили стену здания. В результате инцидента никто не пострадал.

В мае в немецком городе Лейпциге злоумышленники напали на комплекс бывшего генерального консульства России. Посольство РФ назвало эти действия провокацией и потребовало от властей ФРГ наказать нарушителей.