Москва, 10 мая, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Россия заявит протест Германии в связи с нападением неизвестными днём 9 мая на комплекс бывшего генконсульства РФ в немецком городе Лейпциге. Об этом 10 мая сообщили в российском посольстве в ФРГ.

Алексей Витвицкий / РИА Новости

Отмечается, что на территорию принадлежащего России объекта проникли шесть человек, которые с помощью лестниц преодолели внешнюю ограду и забрались на балкон служебного здания.

После этого они развернули плакаты антироссийского содержания и заявили о планах отчуждения российской недвижимости, добавили в дипведомстве.

Посольство считает возмутительной провокацией нападение на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге и требует наказания нарушителей, подчеркнули в посольстве.

Германской стороне в связи с нападением будет заявлен протест, заключили в российском диппредставительстве.

Как передавало ИА Регнум, в связи с нападением на бывшее генконсульство России в Лейпциге в нарушении неприкосновенности подозревают шесть человек, заявили 10 мая в полиции Саксонии. Полицейские изъяли у подозреваемых мобильные устройства, провели процедуру установления личностей, после чего задержанных отпустили.

По данным правоохранительных органов, в демонстрации у генконсульства участвовал 21 человек.

Само здание диппредставительства прекратило работу в конце 2023 года в связи с отзывом германской стороной разрешения на функционирование генконсульства.

3 мая мужчина, два года назад на грузовике протаранивший ворота посольства России в Ирландии, был оправдан по обвинению в опасном вождении.