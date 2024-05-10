Берлин, 10 мая, 2024, 15:20 — ИА Регнум. В Германии в городе Лейпциге 9 мая неизвестные напали на комплекс бывшего генерального консульства России. Об этом сообщило посольство РФ в ФРГ.

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Дипмиссия отметила, что Россия заявит протест германской стороне в связи с инцидентом.

Кроме того, посольство РФ назвало провокацией нападение на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге и потребовало от властей ФРГ наказать нарушителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее полиция Литвы сообщила, что в ночь на 7 апреля, а затем и в ночь на 8 апреля неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе и повредили стену здания. В дипмиссии отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

9 апреля литовские СМИ сообщили, что полиция Литвы задержала подозреваемого, бросавшего коктейли Молотова в здание посольства. Ему грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы сроком до пяти лет.

10 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака на посольство России в Вильнюсе стала результатом русофобской политики властей Литвы.