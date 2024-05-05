Прага, 5 мая, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Правительство Чехии официально отозвало посла республики в России Витезслава Пивоньку. Об этом в дискуссионной программе телеканала Nova TV «За пять минут до полуночи» заявил министр иностранных дел Ян Липавский.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС Посол Чехии в России Витезслав Пивонька

«Правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку», ― процитировало агентство CTK главу чешского МИД.

В министерстве отметили, что Пивонька покинет пост посла в конце мая. Сам дипломат вернулся в Прагу ещё в 2022 году. Ранее Липавский выразил ему благодарность за проделанную в Москве работу.

После отъезда Пивоньки в Прагу посольство Чехии в Москве фактически возглавил временный поверенный в делах страны Ян Ондржейка. Чешские власти намерены направить в Москву нового посла. Предположительно, этот пост может занять бывший заместитель министра обороны Даниэл Коштовал.

Как сообщало ИА Регнум, дипломатические отношения Чехии с Россией обострились с 2021 года после того, как чешская разведка и следователи заявили о якобы причастности агентов российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице. В этой связи в апреле 2021 года чешские власти приняли решение о высылке 18 российских дипломатов. В ответ на это МИД России обязал 20 сотрудников посольства Чехии в Москве покинуть Россию.

В мае того же года российские власти опубликовали список стран, враждебных России. В него вошли США и Чехия. Чехию включили в этот перечень после дипломатического скандала, когда чешские власти голословно обвинили Россию в причастности к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Число российских дипломатов в Чехии продолжало сокращаться после начала спецоперации. 13 апреля 2022 года в пресс-службе МИД заявили, что высылают из России старшего дипломата посольства Чехии в качестве ответной меры. Послу Чехии в России Витезславу Пивоньке российские дипломаты выразили протест в связи с принятым Варшавой в марте провокационным решением объявить persona nоn grata советника-посланника посольства России в Праге.

В 2023 году в российском посольстве в Праге работало шесть дипломатов.

В апреле текущего года в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге Чехия выступила с предложением ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне в пределах той страны, в которой их аккредитовали.