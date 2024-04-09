Вильнюс, 9 апреля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Полиция Литвы задержала подозреваемого, бросавшего коктейли Молотова в здание российского посольства в Вильнюсе. Об этом 9 апреля сообщил портал LRT.

Посольство Российской Федерации в Литовской Республике Посольство России в районе Жверинас в Вильнюсе

«В результате интенсивных процессуальных действий сотрудников по итогам анализа полученных данных был установлен и задержан человек 1974 года рождения, который, предположительно, совершил преступные деяния», — говорится в материале.

Отмечается, что всего было два эпизода — в ночь на 7 апреля и в ночь на 8 апреля. Следователи объединили их в одно дело, поскольку они касались одного здания. Подозреваемому грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее полиция Литвы сообщила, что неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе и повредили стену здания. В российской дипмиссии подтвердили эту информацию и отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта провокатор бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор российского посольства в Кишинёве, где проходило голосование на выборах президента. Он был задержан правоохранительными органами на месте.