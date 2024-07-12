Москва, 12 июля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В Кремле не располагают подробной информацией, касающейся призыва Казахстана вывести российские ценные бумаги из страны, сообщил 12 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Нет, честно говоря, мы не владеем деталями. Конечно, будем сверяться с нашими экономическими ведомствами», — сообщил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана обратился к брокерам с просьбой вывести из республики российские ценные бумаги. Решение связано с введёнными 12 июня американскими санкциями против Мосбиржи и её структур, в том числе против Национального расчётного депозитария.

Как заявил депутат Госдумы Николай Арефьев, такое требование Астаны может ударить по экономике Казахстана. Образовавшиеся пустоты придётся чем-то замещать, отметил политик. Это требование может обернуться трудностями для вкладчиков в экономику Казахстана.

США 12 июня сообщили об очередных санкциях, введённых против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. Под санкции попали Московская биржа, Национальный расчётный депозитарий и Национальный клиринговый центр.