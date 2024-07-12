Вашингтон, 12 июля, 2024, 03:07 — ИА Регнум. США продолжают обсуждать с Киевом снятие ограничений на удары американским оружием вглубь территории России, но разрешение «бить куда угодно» не рассматривалось. Об этом 11 июля заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Так он ответил на вопрос журналистов о готовности президента Соединённых Штатоы Джо Байдена разрешить ВСУ атаковать любые цели в РФ, Слова координатора привёл телеканал CNN.

Кирби отметил, что каких-либо изменений в этом вопросе нет. Он уточнил, что американские власти пытаются тщательно обдумывать каждое решение, осознавая опасность возможной эскалации.

Вместе с тем представитель Белого дома подчеркнул, что США хотели бы предоставить Украине всё необходимое для продолжения конфликта с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предупредила, что Россия даст жесткий ответ на применение американского вооружения для ударов по территории РФ. Она добавила, что провокация войны является привычным шагом США, нацеленным на захват чужих территорий и природных ресурсов.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в продолжении курс на столкновение. Дипломат подчеркнул, что представление дальнейшей военной помощи Украине приведёт лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей. Он также заявил, что США балансируют на грани конфликта с Россией.