Нью-Йорк, США, 12 июля, 2024, 09:12 — ИА Регнум. В ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский показал обломки украинского беспилотника, который в апреле атаковал Запорожскую АЭС.

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«Думаю, для всех здравомыслящих из вас очевидно, что столь чувствительные и специализированные вопросы должны обсуждаться на венской площадке ООН под эгидой агентства, обладающего для этого соответствующим мандатом, экспертизой и компетенцией», — сказал он.

Дипломат отметил, что такие вопросы обсуждаются, напомнив, что ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сформулировал семь принципов обеспечения ядерной безопасности, включая пять тезисов по поводу обеспечения безопасности на ЗАЭС, представленные им Совету Безопасности ООН.

«Один из этих принципов — о недопустимости атак на станцию — Украина регулярно нарушает, в чём имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты агентства. Свидетельств этому достаточно. Вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем», — добавил Полянский.

Он подчеркнул, что Россия регулярно направляет в Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ сведения о положении дел на ЗАЭС, а также сообщает об атаках на станцию со стороны украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле Энергодара, являющегося городом — спутником ЗАЭС. В результате обстрела ВСУ там произошло нарушение штатного электроснабжения.

Украинская армия 3 июля нанесла три удара дронами по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате этого пострадали восемь мирных жителей.

Позднее в этот же день глава МАГАТЭ в очередной раз заявил, что атаки беспилотных летательных аппаратов на ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности. При этом Гросси отказывается называть сторону, виновную в обстрелах объектов, по причине якобы отсутствия достаточного количества доказательств для таких заявлений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после террористической атаки дронов ВСУ на электроподстанцию «Радуга» в Энергодаре отметила, что российская сторона будет добиваться оценки последствий этого удара в международных организациях. Она подчеркнула, что Киеву не удастся избежать ответственности за пренебрежение вопросами ядерной безопасности.