Вена, 3 июля, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал повторяющиеся атаки дронов на Запорожскую АЭС угрозой ядерной безопасности. Об этом агентство написало у себя в соцсети X (бывшая Twitter).

Алексей Коновалов/ТАСС

«ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о нескольких ударах беспилотников вблизи площадки сегодня, в результате которых пострадали рабочие на электроподстанции в Энергодаре и начались пожары в лесу рядом с распределительным пунктом ЗАЭС», — отмечается в публикации МАГАТЭ.

Вместе с тем агентство привело слова Гросси, который указал на возникшую угрозу ядерной безопасности и жизни людей из-за повторяющихся атак беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ВСУ нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. По его словам, на подстанции «Радуга» в этот момент восстанавливали потерянное электроснабжение. В результате восемь человек пострадали.

В свою очередь директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина назвала атаку на подстанцию террористическим актом.

Вместе с тем глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что в результате атаки украинских дронов большая часть города осталась без электроснабжения, создана угроза жизнеобеспечению города.