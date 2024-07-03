Энергодар, Запорожская область, 3 июля, 2024, 22:51 — ИА Регнум. МИД России будет добиваться оценки последствий очередной террористической атаки киевского режима с использованием беспилотников на электроподстанцию «Радуга» в Энергодаре со стороны международных организаций. Такое заявление 3 июля сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

По мнению российского дипломата, удар ВСУ по подстанции «Радуга» — это первый случай, когда работников станции преднамеренно подвергли опасности. Атака главы киевского режима Владимира Зеленского направлена на дестабилизацию ситуации в Энергодаре, запугивание сотрудников и создание угроз безопасности ЗАЭС.

Ответственность за террор и его последствия, пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов полностью ложится на киевский нацистский режим, персонально на его главарей, а также их западных покровителей, подчеркнула Марина Захарова.

«Будем добиваться должной оценки этих преступных действий со стороны международных организаций», — заверила представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал повторяющиеся атаки дронов на Запорожскую АЭС угрозой ядерной безопасности.

3 июля глава Росатома Алексей Лихачёв заявил, что ВСУ нанесли три удара беспилотниками по подстанции в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. По его словам, на подстанции «Радуга» в этот момент восстанавливали потерянное электроснабжение. В результате восемь человек пострадали.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина назвала атаку на подстанцию террористическим актом.

Вместе с тем глава Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что в результате атаки ВСУ большая часть города осталась без электроснабжения, создана угроза жизнеобеспечению города.