Вашингтон, 12 июля, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Вопрос о прямом участии НАТО в украинском конфликте на повестке дня не стоит, но альянс продолжит оказывать помощь Киеву. Такое заявление сделал 11 июля президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

ИА Регнум Макрон

«Хотя речь не идет о непосредственном участии альянса в конфликте на Украине, очень важно, чтобы союзники продолжали оказывать эффективную поддержку. Россия не должна выиграть войну, на карту поставлено не только будущее Украины, но и мир и безопасность всех на континенте»,— пояснил Макрон.

Президент Франции указал, что поддержка, оказываемая Киеву союзниками, «продолжает приносить пользу», поэтому её будут оказывать столько, сколько потребуется. Кроме того, Макрон коснулся вопроса о членстве Украины в НАТО и указал на её «необратимую евроатлантическую привязку».

Французский лидер также обвинил Россию в попытках «ослабить единство» и «разделить» союзников по НАТО.

«Мы продолжим укреплять потенциал сдерживания и обороны НАТО в соответствии с решениями, принятыми на предыдущем саммите»,— добавил Макрон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала донесение о планах Франции направить в марте войска в зону конфликта на Украине. В документе отмечалось, что французскую армию беспокоит увеличившееся количество погибших в зоне украинского конфликта французских военных.

С конца февраля президент Франции Макрон сделал ряд заявлений о возможной отправке войск западных стран на Украину. По информации агентства Bloomberg, французский лидер собирался повлиять на президента России Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина для прекращения российской спецоперации.

30 мая французская газета Le Monde написала о планах Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

Президент России Путин 28 мая отмечал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.