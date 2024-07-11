Москва, 11 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала донесение о планах Франции направить в марте войска в зону конфликта на Украине. Документ 11 июля опубликовали в журнале «Разведчик» №2 за текущий год.

Aventurier Patrick/ABACA/ТАСС

Донесение направил резидент СВО под псевдонимом Феликс. В тексте отмечалось, что французскую армию беспокоит увеличившееся количество погибших в зоне украинского конфликта французских военных.

«Только в результате уничтожения ВС РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января с. г. погибли «десятки граждан Франции», а с тех пор «такие удары стали нормой в украинском конфликте», — говорится в документе.

Резидент отметил, что в минобороны Франции количество потерь сравнили с войной в Алжире во второй половине ХХ века. Вместе с тем общее число погибших французских солдат и факт их участия в конфликте на Украине тщательно скрываются. По данным Феликса, количество жертв превысило психологический порог, а обнародование информации могло спровоцировать массовые протесты.

В документе также указано, что Франция всё же готовит контингент для отправки на Украину, на первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек.

Служба внешней разведки России

Как сообщало ИА Регнум, с конца февраля президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений о возможной отправке войск западных стран на Украину. По информации агентства Bloomberg, французский лидер собирался повлиять на президента России Владимира Путина через председателя КНР Си Цзиньпина для прекращения российской спецоперации.

30 мая французская газета Le Monde написала о планах Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По данным журналистов, на первом этапе хотят отправить несколько десятков специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих.

Президент России Владимир Путин 28 мая отмечал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.