Вашингтон, 12 июля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Китай все ближе приближается к границам Североатлантического альянса, что якобы доказывают совместные учения Белоруссии и КНР. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг11 июля на пресс-конференции.

mod. gov.cn НОАК на учениях

Он также отметил, что такие же выводы можно сделать по активности Пекина в Африке, Арктике и других регионах планеты.

«Учения Белоруссии и Китая демонстрируют, как Китай все ближе приближается к НАТО в Европе, а также в Африке, в Арктике и в других местах», — сказал генсек по итогам саммита его организации в Вашингтоне. Его процитировала газета Politico.

По словам Столтенберга, манёвры белорусских и китайских военных являются демонстрацией сотрудничества «авторитарных режимов», которые поддерживают Россию по ситуации вокруг Украины.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь пояснил, что учения Китая и Белоруссии являются обычным элементом взаимодействия Пекина и Минска. Дипломат добавил, что эти военные манёвры проводятся в рамках международного законодательства и они не направлены против каких-либо стран.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Китай обвинил НАТО в том, что альянс устроил беспорядок в Европе. Кроме того, в Пекине потребовали от военного блока не вредить ситуации ещё и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 11 июля миссия Китая при ЕС выпустила заявление, в котором призвала НАТО не превращаться в инструмент гегемонии отдельных крупных государств.

Ёще одно обращение сделало посольство КНР в США, которое выступило против упоминания Китая в каких-либо документах Североатлантического альянса в качестве «угрозы». Представили дипломатической миссии призвали американское власти отказаться от менталитета холодной войны и необдуманных действий, дестабилизирующих ситуацию в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.