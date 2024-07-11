Пекин, 11 июля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Китай призывает Североатлантический альянс не превращаться в инструмент гегемонии отдельных крупных стран. Об этом говорится в опубликованном 11 июля заявлении миссии Китая при Евросоюзе.

IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Уточняется, что Азиатско-Тихоокеанский регион является территорией мирного развития, а не ареной для игр геополитического уровня.

«Китай призывает НАТО знать своё место, строго придерживаться своего позиционирования в качестве оборонительной организации Североатлантического региона, не нарушать мир и стабильность в АТР и не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных стран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июля Китай выступил против его упоминания в каких-либо документах альянса в качестве «угрозы». Пекин также призвал Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны и необдуманных действий, которые дестабилизируют ситуацию в Европе и АТР.

Вечером 10 июля НАТО опубликовало итоговую декларацию саммита в Вашингтоне, в которой государства — участники блока призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией и экономические отношения, при которых Пекин якобы экспортирует товары двойного назначения для российской оборонной промышленности. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок расценивает углубляющееся стратегическое партнёрство между РФ и КНР как угрозу.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине 16 мая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В документе стороны указали на то, что США мыслят категориями холодной войны и руководствуются логикой блокового противостояния, что создаёт угрозу безопасности всех стран региона.