Пекин, 2 июля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Североатлантический альянс устроил беспорядок в Европе, он не должен вредить ещё и Азиатско-Тихоокеанскому региону, сообщает радио Sputnik со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Мао Нин.

Петр Ковалев/ТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури» заявил, что Китай якобы провоцирует развитие в Европе крупнейшего конфликта за последние 80 лет. По его словам, Россия производит беспилотники и ракеты при помощи экспорта из КНР самых современных технологий и электроники. Столтенберг также добавил, что Китай для альянса не противник. Однако Пекин бросает вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО, отметил он.

В ответ на это официальный представитель МИД Китая подчеркнула, что «НАТО следует переосмыслить причины кризиса и то, что альянс сделал для мира в Европе и во всём мире вместо того, чтобы перекладывать ответственность».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти негативно отнеслись к словам Столтенберга в отношении Китая. Вместе с тем представитель Кремля выразил уверенность, что дружественно настроенные политики КНР сами дадут должную оценку таким заявлениям.

Как сообщало ИА Регнум, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в сложившихся условиях необходимо предотвратить расширение украинского конфликта и его выход из-под контроля. Дипломат напомнил, что Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию по украинскому вопросу, стоял на стороне мира и диалога.