Москва, 11 июля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Россия жёстко и адекватно ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии, заявила 11 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет Федерации

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон объявил, что в 2026 году военные США начнут устанавливать в ФРГ дальнобойные ударные системы, которые по силе значительно превышают орудия, уже размещённые на Европейском континенте.

«Ответ России на размещение США ракет в ФРГ будет жестким и адекватным, Германии нельзя давать такое оружие», — сказала Матвиенко.

Позднее депутат бундестага Сара Вагенкнехтназвала безумием планы США развернуть на территории Германии дальнобойное оружие. Она отметила, что размещение на немецкой территории дополнительных ударных ракет не повысит безопасность Германии, а приведёт только к росту риска превращения страны в театр военных действий с «ужасными последствиями» для её жителей.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 июля назвал ошибкой решение Вашингтона о размещении ракет на германской территории. Он подчеркнул, что в этом случае речь идёт о крайне дестабилизирующих действиях, которые прямо грозят международной безопасности и стратегической стабильности.

Позднее в этот же день заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Москва в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет в Германии. Дипломат добавил, что эти планы Вашингтона преследуют цель нанести ущерб России и являются одним из звеньев эскалации.