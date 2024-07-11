Вашингтон, 11 июля, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Решение США разместить в Германии ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), а также гиперзвуковое оружие, будет серьёзной ошибкой. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Ранее Пентагон объявил, что в 2026 году американские военные начнут устанавливать в ФРГ дальнобойные ударные системы, которые по силе значительно превзойдут орудия, уже находящиеся на европейском континенте.

«По сути, речь идет о планах по развертыванию Соединёнными Штатами в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это — серьезная ошибка Вашингтона», — отметил Антонов, комментарий которого приводит российское посольство в США в своём Telegram-канале.

По словам дипломата, речь идёт о крайне дестабилизирующих действиях, которые напрямую грозят международной безопасности и стратегической стабильности. Он отметил, что таким решением американская сторона увеличивает вероятность гонки вооружений.

Антонов предупредил, что терпение российских властей к провокациям против безопасности РФ не безгранично. Посол также добавил, что в Германии должны понимать, что американское ракетное оружие на немецкой территории окажется в списке угроз для России и попадёт под наблюдение.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Анатолий Антонов заявил, что США должны отказаться от своей агрессивной риторики в адрес России, поскольку столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям. Он подчеркнул, что призывы увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину вызывают лишь усиление ненавистнической политики Киева по отношению к РФ.

10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США возглавляют «банду войны». Так она прокомментировала намерения НАТО передать ВСУ истребители F-16 американского производства.