Санкт-Петербург, 11 июля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Россия в военном ключе ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии, заявил 11 июля журналистам замглавы МИД Сергей Рябков на полях X Парламентского форума БРИКС.

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Ранее Пентагон объявил, что в 2026 году военные США начнут устанавливать в ФРГ дальнобойные ударные системы, которые по силе значительно превышают орудия, уже размещённые на Европейском континенте.

«Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу», — сказал дипломат.

Он отметил, что планы Пентагона по установке дальнобойного оружия в Германии направлены на нанесение ущерба безопасности России. Подобные действия являются одним из звеньев эскалации, подчеркнул Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал ошибкой решение США о размещении дальнобойных ракет в ФРГ. По словам дипломата, речь идёт о крайне дестабилизирующих действиях, которые напрямую грозят международной безопасности и стратегической стабильности. Таким решением американская сторона увеличивает вероятность гонки вооружений, добавил Антонов.

В мае дипломат заявил, что США должны отказаться от своей агрессивной риторики в адрес России, поскольку столкновение двух ядерных держав приведёт к непредсказуемым последствиям.