Москва, 11 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне действия подразделений «Южной» группировки российский войск потеряла до 700 военных и танк. Об этом 11 июля на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

Также украинские военные лишились двух боевых бронированных машин «Козак», двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства калибра 155 мм, четырёх орудий Д-20, четырёх гаубиц Д-30 и L-119 производства Великобритании, орудия М119 производства США.

Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину РСЗО БМ-21 «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», ― доложил военный.

Удары по позициям украинских войск ВС России нанесли в районах Константиновки, Курахово, Ильинки и Часова Яра в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Вооружённые силы России освободили населённый пункт Восход на территории ДНР.

За сутки 9 июля ВСУ в зоне специальной военной операции потеряли на всех направлениях 2100 бойцов. Подразделения российской войсковой группировки «Север» нанесли удары по отрядам и технике пяти бригад украинской армии, находившихся возле Волчанска, Малых Проходов, Борщевой, Вильчи, Глубокого и Липцов в Харьковской области. Российские бойцы также отразили две контратаки.

В тоже время подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли удары по позициям пяти бригадам ВСУ, расположенным возле Купянска, Синьковки, Петропавловки в Харьковской области, Макеевки в ЛНР и Торского в ДНР. Украинские войска потеряли до 495 военных, танк, восемь автомобилей.