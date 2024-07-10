Москва, 10 июля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. ВСУ за последние сутки в зоне специальной военной операции потеряли на всех направлениях 2100 бойцов, заявил 10 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что подразделения российской войсковой группировки «Север» нанесли удары по отрядам и технике пяти бригад украинской армии, находившихся возле населённых пунктов Волчанск, Малые Проходы, Борщевая, Вильча, Глубокое и Липцы в Харьковской области. Российские бойцы также отразили две контратаки.

«Потери противника составили до 275 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», два автомобиля, 155 гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — сказал Конашенков.

Генерал также заявил, что подразделения группировки войск «Запад» ВС России заняли более выгодные позиции и нанесли удары по позициям пяти бригадам ВСУ, расположенным возле Купянска, Синьковки, Петропавловки в Харьковской области, Макеевки в ЛНР и Торского в ДНР. Украинские войска потеряли до 495 военных, танк, восемь автомобилей, американскую гаубицу М777, две САУ «Гвоздика», орудие Д-20, а также станцию РЭБ «Анклав-Н» и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение на переднем крае фронта и нанесли удары по отрядам и технике пяти бригад ВСУ возле Дылеевки, Григоровки, Красного, Часова Яра, Елизаветовки, Успеновки, Дальнего и Курахово в ДНР.

«ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, две 105-мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и полевой склад боеприпасов», — сообщил Конашенков.

Войсковая группировка «Центр» улучшила тактические позиции и нанесла удары по отрядам шести бригад украинской армии возле Воздвиженки, Елизаветовки, Артёмово, Дружбы, Тимофеевки и Торецка в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли за сутки до 510 бойцов, немецкую БМП Marder» два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по личному составу и техники четырёх бригад ВС Украины возле Октября, Урожайного и Великой Новоселки в ДНР, а также отразили атаку украинских штурмовиков и уничтожили полевой склад с боеприпасами. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, три автомобиля, британская гаубица FH-70, американская гаубица М198 и САУ «Богдана».

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по отрядам и технике двух бригад ВСУ в районах Антоновки, Токаревки и Садового в Херсонской области, а также уничтожили полевой склад артиллерийских боеприпасов. Украинские войска потеряли до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки в ходе боёв потеряли в общей сложности 2160 бойцов. Кроме того, российские бойцы уничтожили шесть гаубиц, противотанковую пушку, САУ, танк, пять бронемашин, 37 автомобилей и три полевых склада ВСУ с боеприпасами.