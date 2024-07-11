Москва, 11 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В России стартовал второй сезон конкурса «Билет в Арктику» для студентов и молодых учёных. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба проекта «Чистая Арктика».

Дмитрий Дубов/РИА Новости

Победители конкурса отправятся в путешествие по Ямалу и Кольскому полуострову. Проект направлен на привлечение талантливой молодёжи в сферу научных исследований. Конкурс проводится второй год подряд при поддержке Минобрнауки России. В 2023 году в проекте приняли участие более 300 тысяч человек со всей страны.

Участники конкурса познакомятся с актуальными научными исследованиями и профессиями, связанными с Арктикой. Победители посетят передовые научно-технологические и производственные площадки в Арктической зоне РФ.

Как отметил врио директора Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования России Антон Шашкин, развитие Арктики является одним из стратегических приоритетов развития России. Экстремальные природные и климатические условия делают этот регион исключительно наукоёмким. Проект «Билет в Арктику» направлен на то, чтобы привлечь молодёжь к изучению Арктики, продемонстрировать достижения российской науки и бизнеса в этом регионе.

«В новом сезоне будет разыграно 10 «билетов» в Арктику. Победители получат возможность посетить передовые научно-технологические и производственные площадки в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе», — приводит пресс-служба его слова.

Второй сезон проекта посвящён арктическим компетенциям. Организаторы разработали мини-приложение ВКонтакте «Билет в Арктику» — онлайн-квест с заданиями и объектами, связанными с актуальными исследованиями и специальностями в регионе.

Квест состоит из пяти тематических направлений: новые материалы и технологии для Арктики, добыча и транспортировка нефти и газа, транспортная инфраструктура и Северный морской путь, экология и биологические ресурсы Арктической зоны РФ, добыча и переработка полезных ископаемых. За каждую тему отвечает группа персонажей-профессионалов. Например, задание про Кировский рудник ставит горный инженер, а вопрос про атомный ледокол задаёт капитан-судоводитель.

Чтобы побороться за место в экспедиции, участникам предстоит пройти онлайн-тестирование на знание Арктической зоны РФ и решить кейс-задачу по одному из тематических направлений конкурса. По результатам экспертной оценки 20 авторов лучших решений презентуют свои проекты в финале в Москве. Десять победителей отправятся в путешествие по передовым научно-технологическим и производственным площадкам в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Среди экспертов конкурса — учёные из Кольского научного центра РАН, Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института, НОЦ мирового уровня «Российская Арктика», координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ, САФУ имени М. В. Ломоносова.

Вице-президент РАН Степан Калмыков отметил, что развитие арктического региона опирается на достижения науки. Это включает в себя изучение криосферы, вечной мерзлоты, глобальных климатических изменений и их экологических последствий. В зоне вечной мерзлоты расположено много крупных инфраструктурных объектов нефтегазового комплекса, поэтому исследования изменений в мерзлоте являются важной научно-практической задачей.

«Также требуют контроля, мониторинга и рекультивации объекты накопленного экологического вреда. Много научных и технологических задач стоит и в области добычи полезных ископаемых. Ещё одно важное направление — сохранение и развитие биоресурсов. Не могу не сказать и про социогуманитарное направление — сохранение культурной идентичности малых народов», — цитирует пресс-служба его слова.

Стратегическими партнёрами проекта выступают ГК «Росатом», ПАО «ФосАгро» и другие компании, успешно работающие в Арктике.

По словам и. о. директора Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Андрея Тимонова, Арктика притягивает к себе смелых людей и высокие технологии, которые сконцентрированы в госкорпорации «Росатом».

Атомные электростанции и ледокольный флот обеспечивают энергетическую и логистическую поддержку в этом регионе.

«Недавно мы подвели промежуточные итоги работы нашего подразделения ФГУП «Атомфлот» в рамках зимне-весенней навигации по Северному морскому пути. По грузопотоку мы существенно опережаем результаты прошлого года, которые были рекордными по сравнению с предыдущими годами, включая советский период. Скоро новый ледокол проекта 22 220 «Якутия» встанет в строй. К 2030 году только атомный ледокольный флот Росатома ждёт в свои ряды 5,5 тысяч человек. Что касается смелых людей, напомню, что впервые в мире наш путешественник Фёдор Конюхов добрался на вершину мира на паралёте, сделанном из композитов Росатома, а к месту старта его доставил атомный ледокол «50 лет Победы», — приводит пресс-служба слова Тимонова.

Чтобы выиграть путешествие в Арктику, нужно зарегистрироваться в приложении vk. cc/arctica. Регистрация доступна до 25 августа 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления. Путин подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для России.

Ранее российский лидер акцентировал внимание на том, что развитие населённых пунктов в Арктике имеет важное военное значение с точки зрения обороны и безопасности — люди должны жить в человеческих условиях. Он обозначил, что благоустройство городов в условиях сурового севера связано с решением вопросов оборонного характера.

Путин отмечал, что в Арктике накопились большие проблемы, они требуют решения. Так, изношенность коммунальной инфраструктуры жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удалённых поселках и так называемых ЗАТО эта проблема стоит ещё острее. Задачи по развитию инфраструктуры в ЗАТО, где располагаются воинские формирования, решаются медленно, отметил президент России.