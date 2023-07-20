Мурманск, 21 июля, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в Мурманске на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов 20 июля акцентировал, что развитие населённых пунктов в Арктике имеет важное военное значение с точки зрения обороны и безопасности — люди должны жить в человеческих условиях.

Kremlin.ru Владимир Путин на Международном форуме «Арктика — территория диалога»

Российский лидер обозначил, что благоустройство городов в условиях сурового севера связано с решением вопросов оборонного характера.

«Не буду вдаваться в детали, но на этих направлениях, здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях. И на это нужно обратить особое внимание», — сказал Путин, добавив, что задачи по развитию инфраструктуры решаются медленно.

Президент призвал присутствующих разобраться в причинах отставания по срокам разработки плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры арктической зоны.

Как сообщало ИА Регнум, для России арктическая зона имеет стратегическую важность, заявил Путин.

По словам президента, в Арктике накопились большие проблемы, они требуют решения. Так, изношенность коммунальной инфраструктуры жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удалённых поселках и так называемых ЗАТО эта проблема стоит ещё острее.

20 июля Владимир Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк» в посёлке Белокаменка на берегу Кольского залива в Мурманской области.

Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.